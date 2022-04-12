Прыгунья в высоту Чичерова рассказала о соперничестве с Ласицкене

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова высказалась о победе на чемпионате России-2022.

«Я все эти годы, хоть и была в призах на чемпионатах России, прекрасно осознавала, что сил у меня уже не так много. И очень хотелось дотянуться хотя бы до этого уровня, чтобы уйти из спорта, не чувствуя, что конец карьеры совсем уж насмарку пошел. Моя февральская победа — это, конечно, бальзам на душу, но она говорит и о том, что у нас есть определенные проблемы с резервом. Не должен 40-летний спортсмен выигрывать у тех, кто вдвое моложе и у кого энергии море. Надо обязательно подтягивать общий уровень, добиваться, чтобы внутри страны была конкуренция, хоть какая-то скамейка», — цитирует Чичерова RT.

Также Чичерова прокомментировала соперничество с олимпийской чемпионкой Игр-2012 Марией Ласицкене.

«Не могу сказать, что у нас тесный контакт, но я всегда Маше рада. И, собственно, от нее тоже никогда не чувствовала негатива по отношению к себе. Мы обе тренируемся в ЦСКА, просто в разное время, и я с большим уважением отношусь к ней, к ее тренеру Геннадию Габриляну, к успехам, к которым они вместе пришли. Просто в силу разницы в возрасте и с учетом всей моей истории с возвращением я уже не соревнуюсь ни с Машей, ни с кем-то другим. Соперничаю сама с собой и с планкой».

39-летняя Чичерова на чемпионате России в феврале 2022 года прыгнула на 1,94 м и завоевала золото. 29-летняя Ласицкене стала третьей с результатом 1,91 м.