Балахничев назвал обоснованными претензии Ласицкене к ВФЛА

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев назвал обоснованными претензии легкоатлетки Марии Ласицкене к федерации.

Вчера, 8 апреля Ласицкене раскритиковала ВФЛА за отсутствие действий для защиты российских спортсменов.

«Пострадавшими в этой ситуации являются спортсмены. Особенно те, которые выступают на таком высоком уровне, как олимпийская чемпионка Ласицкене. Те претензии, которые она предъявляет федерации, обоснованы.

Сейчас обращения в CAS — это единственный путь, по которому наша сборная сможет преодолеть те угрозы, которые обрушились на нее. Санный спорт смог себя защитить, а мы — нет. Я полностью поддерживаю Марию Ласицкене в ее претензиях к руководству легкоатлетов, которое не смогло вовремя сориентироваться и крайне медленно», — цитирует РБК Балахничева.

Ранее группа российских легкоатлетов обратилась с письмом в ВФЛА с предложением подать на World Athletics в Спортивный арбитражный суд (CAS) ввиду недопуска до международных соревнований даже в нейтральном статусе, в котором россияне выступают с 2015 года из-за отстранения ВФЛА. В случае неблагоприятного решения предлагается остановить процесс выплат средств в World Athletics за восстановление ВФЛА.