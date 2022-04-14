Кенийская бегунья получила четыре года дисквалификации после рассказа о противозачаточных инъекциях

Кенийская бегунья на длинные дистанции Джойс Чепкируи дисквалифицирована на четыре года по результатам изучения данных биологического паспорта.

33-летняя спортсменка выиграла забег на 10000 метров на Играх британского Содружества в Глазго в 2014 году, а также завоевала в том же году титул чемпионки Африки на той же дистанции. Чепкируй была временно отстранена от участия в соревнованиях с июня 2019 года после того, как эксперты обнаружили аномалии в образцах ее крови, собранных World Athletics с 2016 по 2017 годы.

По мнению антидопинговых органов, данные аномалии являются результатом манипуляций с запрещенными веществами и методами. Чепкируй объяснила странные результаты своих анализов тем, что страдала от гормонального дисбаланса и вагинального кровотечения, которое было вызвано противозачаточными инъекциями. Тем не менее, Спортивный арбитражный суд после почти трех лет расследования решил дисквалифицировать Джойс на максимально возможный срок. Аннулированы результаты спортсменки с 6 апреля 2016 года по 4 августа 2017 года, в том числе третье место на Бостонском марафоне-2016.

За последние пять лет более 60 кенийских атлетов получили дисквалификации за нарушения, связанные с допингом.