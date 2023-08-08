Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Игры
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 14:02

На чемпионате мира по легкой атлетике всем представителям СМИ запретят ношение одежды с флагами

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На чемпионате мира по легкой атлетике представителям СМИ будет запрещено приходить на пресс-конференции и в микст-зону к спортсменам в одежде с государственной символикой.

«Ношение журналистами футболок национальной команды или одежды, в которую облачаются активные болельщики, неуместно в специально отведенных для работы СМИ зонах на спортивных аренах. Аккредитованным представителям СМИ (за исключением представителей команд по связям с прессой), которые не соблюдают это требование, будет предложено снять такую одежду», — приводит ТАСС слова представительницы пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Также сообщается, что во время проведения мирового первенства запрещается употребление алкоголя в рабочих зонах. Журналист, обнаруженный в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будет лишен аккредитации и выведен за пределы рабочего места.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Будапеште с 19 по 27 августа. Российские спортсмены из-за отстранения пропустят турнир. Однако журналисты из России, уже зарегистрированные в системе международной федерации и имеющие опыт работы на чемпионатах мира в прошлом, получили предложение аккредитоваться на мировое первенство.

Источник: https://tass.ru/sport/18466777
легкая атлетика
0
Читайте также
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
«Теперь мы точно никому и ничего не должны». Первое интервью Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию
Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ
Тело умершего режиссера Джимбиновой больше года пролежало в квартире в Москве
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Чешский защитник «Авангарда» Шулак рассказал об отстранении от сборной и угрозах в соцсетях за игру в КХЛ
В Федерации тяжелой атлетики России назвали дискриминационными условия допуска на чемпионат мира
ИИХФ пересмотрела условия соглашения с российской букмекерской компанией, снизив его сумму
Москвина отреагировал на продление отстранения российских фигуристов
Матыцин заявил, что российских спортсменов не заставят отречься от политики государства ради участия в Олимпиаде
Матыцин назвал недопустимым требование пожизненной дисквалификации для российской саблистки Смирновой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лысенко: «Если бы была возможность конкурировать с лидерами мирового рейтинга, было бы интереснее всем»

Прыгун Лысенко рассказал о желании установить мировой рекорд
Новости
RSS RSS
Все новости