Привалова назвала смерть Загорулько потерей для всей российской легкой атлетики

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова отреагировала на новость о смерти заслуженного тренера РФ по легкой атлетике Евгения Загорулько.

«Это большая потеря как для российской легкой атлетики, так и для меня лично. Я была знакома с ним с 1983 года, он всегда помогал мне советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу. У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов, для него все были свои. Может быть, из-за этой своей доброты у него были в последнее время проблемы», — приводит ТАСС слова Приваловой.

Она добавила, что на здоровье специалиста сказалось отстранение его подопечного, Данила Лысенко в 2019 году.

«Та история, в которую он попал в последние годы, серьезно подорвала его здоровье. Человек был весь на нервах и жил надеждой, что все это как-то разрешится, но сердце не выдержало. Но мы все его будем помнить. Он не успел передать весь свой опыт», — добавила Привалова.

Загорулько скончался в ночь на субботу, 3 апреля в возрасте 78 лет. В пятницу ученик тренера олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов сообщил в Instagram, что Загорулько госпитализирован в тяжелом состоянии.