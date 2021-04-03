«Он внес бесценный вклад в развитие мировой и отечественной легкой атлетики». Чичерова о смерти Загорулько

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова отметила, что заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Евгений Загорулько был бесконечно предан своей профессии. По ее словам, он внес огромный вклад в развитие этого вида спорта.

Загорулько скончался в ночь на субботу в возрасте 78 лет. В пятницу ученик тренера олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов сообщил в Instagram, что Загорулько госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Конечно, во всем мире есть люди, благодарные ему за бесценный вклад в развитие мировой и отечественной легкой атлетики. Он был бесконечно преданным своей профессии человеком. Хочется выразить соболезнования его семье и близким, сказать спасибо за все, что он сделал для нас», — цитирует «РИА Новости» Чичерову.