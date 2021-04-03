Исинбаева выразила соболезнования в связи со смертью Загорулько

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера РФ по легкой атлетике Евгения Загорулько.

«Соболезную родным и близким, никто не застрахован, к сожалению. Призываю всех беречь свое здоровье и здоровье окружающих. Искренние соболезнования всем его родным и спортсменам. Жизнь беспощадна», — цитирует ТАСС Исинбаеву.

Загорулько скончался в ночь на субботу, 3 апреля в возрасте 78 лет. В пятницу ученик тренера олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов сообщил в Instagram, что Загорулько госпитализирован в тяжелом состоянии.