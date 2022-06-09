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Сегодня, 15:48

Президент ВФЛА рассказала об участии Глушакова в забеге Golden Race на 100 м

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала об участии полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в забеге Golden Race на 100 м.

«У нас собралась хорошая команда в федерации. Приглашение Глушакова? Спортивный директор Юрий Михайлович Борзаковский играет в футбол. Он вообще хотел быть футболистом, но случайно попал в секцию легкой атлетики, скажем так. У него большое количество личных знакомств со спортсменами. Наверное, своим личным обаянием привлекает их. Уверена, что сегодняшняя команда, которая собралась в федерации, себя еще покажет», — сказала Привалова «СЭ».

Неделя легкой атлетики проходит в «Лужниках» с 7 по 13 июня.

Сегодня, 9 июня, фигуристка Александра Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину.

Денис Глушаков
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