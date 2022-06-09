Тренер по легкой атлетике Тер-Аванесов объяснил, почему Трусова прыгала без шиповок

Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов объяснил, почему российская фигуристка Александра Трусова на турнире по прыжкам в длину на Неделе легкой атлетики в Москве выступала без шиповок.

17-летняя россиянка приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину среди юниоров. Она прыгнула на 4,19 м в лучшей попытке и заняла шестое место.

«В шиповках увеличивается риск повреждения, потому что они подразумевают более резкие движения, которые нужно быть готовым сделать, — приводит слова Тер-Аванесова RT. — Можно было найти Трусовой шиповки, но не стали этого делать, потому что здоровье спортсмена важнее всего».