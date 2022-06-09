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Сегодня, 15:25

Тренер по легкой атлетике Тер-Аванесов объяснил, почему Трусова прыгала без шиповок

Карен Саркисян
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов объяснил, почему российская фигуристка Александра Трусова на турнире по прыжкам в длину на Неделе легкой атлетики в Москве выступала без шиповок.

17-летняя россиянка приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину среди юниоров. Она прыгнула на 4,19 м в лучшей попытке и заняла шестое место.

«В шиповках увеличивается риск повреждения, потому что они подразумевают более резкие движения, которые нужно быть готовым сделать, — приводит слова Тер-Аванесова RT. — Можно было найти Трусовой шиповки, но не стали этого делать, потому что здоровье спортсмена важнее всего».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1013161-ter-avanesov-trusova-shipovki
Фигурное катание
Александра Трусова
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