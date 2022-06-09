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Президент ВФЛА — о выступлении Трусовой: «Легкая атлетика получила второе дыхание после застоя»

В ВФЛА оценили выступление Трусовой на Неделе легкой атлетики
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила значимость выступления фигуристки Александры Трусовой на Неделе легкой атлетики в Москве.

17-летняя россиянка приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину среди юниоров. Она прыгнула на 4,19 м в лучшей попытке и заняла шестое место.

«Это новый формат соревнований. Привлечение таких спортсменов из гимнастики, лыж, футбола популяризирует легкую атлетику. Получается такое второе дыхание после застоя. По-прежнему у нас самый многочисленный вид спорта. Надо показывать заинтересованность. От этого выиграет легкая атлетика и вообще спорт в целом», — сказала Привалова «СЭ».

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Александра Трусова
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