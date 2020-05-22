Бывший тренер прыгуньи в длину Дарьи Клишиной американец Лорен Сигрейв прокомментировал историю с американским спринтером Кристианом Коулманом, который был допущен до чемпионата мира, несмотря на три пропущенных допинг-теста.

— Вы были на чемпионате мира в Дохе вместе со сборной Бразилии. Как вы относитесь к тому, что победителем в спринте там стал ваш соотечественник Кристиан Коулман, который до этого пропустил три внесоревновательных допинг-теста? Вы верите, что Коулман чист?

— Я не хочу заниматься политикой и всегда старался держаться от этого подальше. Не знаю истории Коулмана в деталях. Но для меня очевидно, что если ты пропускаешь три теста подряд, ты получаешь дисквалификацию. Если не ошибаюсь, была бегунья из Тринидада, которую в той же ситуации дисквалифицировали и не пустили выступать в Дохе. Наверное, для всех правила должны быть одинаковыми. (Наталья Марьянчик)

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