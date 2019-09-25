Олимпийский чемпион Назаров готов оспорить в суде обвинения в антидопинговых нарушениях

Олимпийский чемпион-2016 Дильшод Назаров готов оспорить в суде обвинения в нарушении антидопинговых правил. Метатель молота из Таджикистана был временно дисквалифицирован после перепроверки проб ЧМ-2011.

— Я нахожусь в шоке в связи с подозрением в обнаружении положительной пробы у меня за 2011 год и в связи с отстранением от участия в чемпионате мира в Дохе, — приводит слова Назарова «РИА Новости». — Все мои награды были завоеваны в честной борьбе. Я привлек известного европейского адвоката, который будет отстаивать мою честь вплоть до суда. Надеюсь в скором времени восстановить свое доброе имя и вновь поднимать флаг нашей Родины на международных соревнованиях.