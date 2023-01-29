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29 января, 20:06

Ласицкене о прыжке через кремлевскую стену: «Было бы классно»

Ласицкене отреагировала на предложение прыгнуть через кремлевскую стену
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене отреагировала на предложение вице-президента Федерации легкой атлетики Республики Татарстан Вадима Янгирова прыгнуть через кремлевскую стену.

— Руководитель легкой атлетики Татарстана в интервью «СЭ» предложил вам прыгнуть через кремлевскую стену. Готовы?

— Настоящую стену что ли?

— Планку поставить на Красной площади.

— Вообще про Красную площадь давно шли разговоры. Круто было бы вынести помост на Красную площадь. Думаю, будет огромное количество болельщиков. Было бы классно. Как-то смиксовать с размерами, то это было бы полезно. Почему нет?

Мария Ласицкене (Кучина)
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