Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене резко высказалась по поводу решения World Athletics. Международная федерация легкой атлетики продлила отстранение ВФЛА до 1 марта 2021 года. В комиссию World Athletics по восстановлению ВФЛА вошла бывший заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Из плюсов — назначение Маргариты Пахноцкой. Все остальное — очередной провал ВФЛА и руководства российского спорта. Продолжаем сидеть дома и слушать многолетние истории о прогрессе в отношениях с WA», — написала Ласицкене в сториз Instagram. Также она добавила хэштеги «5 лет позора» и «с юбилеем».