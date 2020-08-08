Объявивший об отставке Юрченко проведет заседание президиума ВФЛА. Как такое возможно?

Как стало известно «СЭ», заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 10 августа проведет бывший президент организации Евгений Юрченко.

13 июля Юрченко подал в отставку, написав об этом соответствующее письмо. В нем же было объявлено о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции. По неизвестным причинам письмо не показывалось даже членам президиума. Вероятно, таким образом спортивные функционеры пытались сохранить свои позиции еще, как минимум, на год.

Информация о странной ситуации в ВФЛА дошла до Минспорта. Где предсказуемо была встречена без восторга. В результате в понедельник Юрченко в качестве главы федерации проведет еще одно заседание президиума, на котором должен еще раз подать в отставку и объявить-таки официально о внеочередной конференции. Ориентировочно она должна пройти в октябре. (Владимир Иванов)