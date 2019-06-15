"Обидно, что год за годом мы пролетаем". Лашманова - о пропуске международных стартов

Олимпийская чемпионка-2012 Елена Лашманова заявила, что ей обидно пропускать международные старты из-за отсутствия допуска. Сегодня, 15 июня, 27-летняя спортсменка завоевала золото на дистанции 20 километров на чемпионате России по спортивной ходьбе.

- Мы все переживаем, что до сих пор нет допуска, но надеемся, что нас когда-нибудь все-таки допустят, - приводит ТАСС слова Лашмановой. - Поэтому и подготовка получается нервозной. Но обидно, что год за годом мы пролетаем. Но все равно надеюсь на лучшее.

Несмотря на то, что у меня нет нейтрального статуса, я слежу за выступлениями своих зарубежных коллег. Основными соперницами для нас всегда были представительницы Азии, но сейчас и девочка из Колумбии показывает высокие результаты.

Напомним, Лашманова также является чемпионкой мира-2013. В 2014-м спортсменка была дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

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