Бронзовый призер чемпионата мира-2019 по прыжкам в высоту Илья Иванюк прокомментировал уход Евгения Юрченко с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Спортсмен надеется, что на смену ему придет руководитель, который выполняет свои обещания.

— Вот так новость, — удивился Иванюк. — То есть он наобещал нам с три короба, а после того, как не выполнил, решил по-тихому уйти? Что-то пошло не так?

— Примерно так.

— Будем надеяться, в легкую атлетику все-таки придет человек, который будет что-то делать, а не только говорить и обещать.

— Есть такие на примете?

— Да вот хотя бы президент Федерации легкой атлетики Брянской области, за которую я выступаю, — Юрий Трубин. Классный мужик. Только не уверен, что ему это надо. Но в Брянске он создает шикарные условия. Построен стадион, сейчас планируется манеж, проводятся классные соревнования, ребята ездят на сборы.

— Оказавшись перед Юрченко, что ему скажете?

— Евгений Валерьевич, как же так, столько всего наобещали, а ничего не сделали? (Владимир Иванов)