Двукратный олимпийский чемпион в беге на 10 000 м Хайле Гебреселассие вступил в конфликт с четырехкратным победителем Игр Мо Фара, сообщает BBC. Гебреселассие заявил, что в этом году Фара устроил драку в отеле в Адисс-Абебе, которым владеет 46-летний эфиоп. Он сказал, что Фара ударил кулаком мужа и жену.

Тренер Фара Гэри Лоф сказал, что легкоатлет действовал из самообороны, и это супруги атаковали его.

Гебреселассие утверждал, что конфликт был связан с тем, что он не позволил войти в отель тренеру Джаме Адену, арестованному в рамках антидопинговой операции в 2016 году.

Представитель Фара сказал, что Аден никога не тренировал Мо, и обвинение не имеет под собой оснований.