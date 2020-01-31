Минспорта приостановило госаккредитацию ВФЛА до марта 2020 года

Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта, сообщает официальный сайт организации.

— Сегодня, 31 января, прошло заседание комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ, которая рассмотрела вопрос о государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики.

Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года, — говорится в заявлении ВФЛА.

Накануне Минспорта и Олимпийский комитет России (ОКР) предложили руководству ВФЛА уйти в отставку.

29 января совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из международной федерации. Решение было принято после рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделке должностными лицами документов о местонахождении прыгуна в высоту, пропустившего три допинг-теста.