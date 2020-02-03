Министр спорта РФ прокомментировал отставку президиума ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отставку президиума ВФЛА.

Ранее Президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия рабочей группе ОКР.

— Что касается приостановления аккредитации ВФЛА: у меня не было задачи всех выгнать, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Это не являлось приоритетом первых шагов моей деятельности. Думаю, что основная задача, которая стоит перед Министерством и передо мной — выстроить систему взаимоотношений с регионами, федерациями, со всем основными игроками в этой сфере деятельности, прежде всего с Олимпийским комитетом.

Но так уж сложилось, что мы попали в очень сложный период, период кризиса, в частности кризиса в легкой атлетике, который длится уже пять лет. Конечно, первый шаг, который мы сделали по восстановлению позиции легкой атлетики и защите интересов спортсменов — это крайние меры, а именно приостановление деятельности аккредитации федерации. Фактически введение кризисного управления. Считаю, что президиум принял важное и верное решение, подав в отставку. Создана рабочая группа Олимпийского комитета, назначены выборы нового президента федерации на 28 февраля. Иначе мы просто теряем легкую атлетику в Российской Федерации. Самое главное — скорейшее участие российских спортсменов на международных стартах.