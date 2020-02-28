Министр спорта РФ поздравил Юрченко с избранием на пост президента ВФЛА

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Евгения Юрченко с избранием на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВЛФА).

Выборы президента ВФЛА состоялись 28 февраля в рамках внеочередной выборной конференции организации, которую проводила рабочая группа Олимпийского комитета России. За Юрченко проголосовали 53 человека, против — семь, трое воздержались. Юрченко был единственным кандидатом на пост главы ВФЛА.

— От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с избранием. Вы возглавили федерацию в самый тяжелый период ее истории, — сказал в телефонном разговоре с президентом ВФЛА Олег Матыцин. - Перед Вами стоят серьезные задачи, связанные с выводом ВФЛА из кризиса, укреплением диалога с World Athletics и защитой интересов российских спортсменов.

Уверен, Ваши знания, опыт и ответственность станут залогом эффективной работы. Минспорт со своей стороны открыт для сотрудничества и готов оказать Вам всестороннюю поддержку в рамках своей компетенции.