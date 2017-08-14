Марина Купцова: "Ласицкене взяла золото чемпионата мира благодаря стабильности"

Вице-президент ВФЛА и призер чемпионата мира-2003 Марина Купцова отметила, что российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на чемпионате мира-2017 в Лондоне, потому что показала очень стабильные прыжки. Она также добавила, что сочувствует нашим спортсменам, которые не смогли пробежать по стадиону с российским флагом.

Ласицкене на ЧМ выступала под нейтральным флагом и победила с результатом 2,03 метра.

– Мария победила, потому что показала очень стабильные прыжки. Результат 2,03 м – очень высокий, я вам точно могу сказать, сама прыгала эту высоту и брала ее, – приводит "Р-Спорт" слова Купцовой. – Немногие в мире способны прыгать на такую высоту. У Маши изменилась скорость разбега, и она была готова на очень высокие прыжки. На чемпионате России в Жуковском она просто сэкономила силы, рано прекратив выступления, может, даже не сильно боролась, видимо, была настроена на чемпионат мира. В Лондоне она полностью выполнила свою задачу и порадовала всех!

К сожалению, мы не услышали гимна России на награждении. Обычно, когда ты стоишь на высшей ступени пьедестала, чувствуешь огромную гордость за свою страну, играет гимн России. А в Лондоне наших спортсменов лишили удовольствия до конца прочувствовать свою победу. Могу им только посочувствовать, потому что знаю, что это такое – пробежать по стадиону с российским флагом.