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Сегодня, 15:03

Лысенко победил в прыжках в высоту на командном чемпионате России

Виталий Косик
Корреспондент
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Россиянин Данил Лысенко занял первое место на командном чемпионате России по легкой атлетике.

Результат Лысенко — 2 метра 30 см. Второе место занял Георгий Тарабаров (2,19), третье — Матвей Тычинкин (2,15).

В забеге на 800 метров у мужчин победу одержал Степан Перегудов (1 минута 48,13 секунды), вторым стал Егор Лимонов (1.48,40), третьим — Роман Троценко (1.48,62).

На 400-метровке первое место занял Серафим Солодовников (46,62), второе — Иван Орехов (47,55), третье — Никита Богданов (47,58).

легкая атлетика
Данил Лысенко
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