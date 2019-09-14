Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Легкая атлетика

Ласицкене выиграла последний турнир перед чемпионатом мира по легкой атлетике

21:35
Теги:

Легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на мемориале Камилы Сколимовской в Польше. 26-летняя россиянка показала результат 1,94 м, опередив хорватку Анну Шимич (1,90) и австралийку Николу Макдермотт (1,90).

Для Ласицкене это последний старт перед чемпионатом мира в Катаре. В начале недели она стала только третьей на матчевой встрече Европа — США в Минске.

Что происходит с Ласицкене? Почему чемпионка мира проиграла в Минске

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир