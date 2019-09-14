Ласицкене выиграла последний турнир перед чемпионатом мира по легкой атлетике
21:35
Легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на мемориале Камилы Сколимовской в Польше. 26-летняя россиянка показала результат 1,94 м, опередив хорватку Анну Шимич (1,90) и австралийку Николу Макдермотт (1,90).
Для Ласицкене это последний старт перед чемпионатом мира в Катаре. В начале недели она стала только третьей на матчевой встрече Европа — США в Минске.
Что происходит с Ласицкене? Почему чемпионка мира проиграла в Минске
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...