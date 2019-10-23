Ласицкене впервые за 4 года отпраздновала победу с российским флагом

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене впервые за 4 года смогла отпраздновать победу с флагом РФ. Она победила на VII Всемирных военных играх в Ухане (Китай), установив рекорд турнира.

Mariia Lasitskene just jump 2,01m in Wuhan!! Another great performance for her and new CISM record on high jump women. #CISM #Wuhan2019 @CISM_HQ pic.twitter.com/G5xtGh37JL — Margherita Magnani (@MaggieMagnani) October 23, 2019

Напомним, российские атлеты не имеют права демонстрировать флаг своей страны, так как могут выступать на международных соревнованиях только как нейтральные спортсмены. Однако санкции ИААФ не распространяются на военные игры.

С третьей попытки Ласицкене взяла высоту 2,01 метра. В этом году 26-летняя спортсменка стала чемпионкой мира, став первой в истории прыгуньей в высоту, которой удалось выиграть мировое первенство трижды.