Ласицкене уйдет из сборной России? Ее менеджер разъяснила ситуацию

Ольга Назарова, менеджер трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, прокомментировала ее недавнее заявление. Она рассказала, что не исключает ухода из национальной команды из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

— Пусть каждый понимает это как хочет, — цитируют Назарову «Известия». — Время покажет. Скоро станет все ясно. Сборной, по сути, уже нет. Вот приведу вам пример. В феврале в Москве прошел турнир «Русская зима». Мне звонят спортсмены и говорят, что им сказали: призовые выплачивать не будут. Мол, у федерации и так долги. Но причем здесь долги и призовые, которые формировали привлеченные спонсоры? Как после этого можно всерьез о чем-то говорить?

— Если Мария решит выступать за другую страну, надо ли ей будет выдержать трехлетний карантин?

— Пока сложно рассуждать на данную тему. Вообще-то мы уже пять лет не выступаем под флагом России. Сейчас все отечественные спортсмены отсидели уже почти два карантинных срока. Так что можно рассчитывать на исключение. Со своей стороны мы сделаем все, что от нас зависит. Но решение за World Athletics.

2 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отложила до конца месяца рассмотрение дела о выдаче нейтрального статуса для российских атлетов в связи с тем, что ВФЛА не оплатила штраф в размере 5 миллионов долларов.