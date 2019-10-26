Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе, информирует сайт Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA). Торжественная церемония Golden Tracks, на которой объявили имя победительницы, прошла в Таллине.

Ласицкене в сентябре победила на чемпионате мира в Дохе. 26-летняя спортсменка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Кроме того, в 2019 году она победила на чемпионате Европы в помещении в Глазго и выиграла «Бриллиантовую лигу». Ласицкене победила в 21 турнире из 23 в этом году.