Ласицкене победила на "Бриллиантовой лиге" в Стокгольме

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (Швеция). Она показала результат 1 метр и 92 сантиметра.

Второй стала украинка Юлия Левченко. На третьей позиции шведка Эрика Кинси. Результат обоих спортсменок - 1.90 м.

"Бриллиантовая лига"

Стокгольм (Швеция)

Прыжки в высоту

Женщины

1. Мария Ласицкене – 1,92 м

2. Юлия Левченко (Украина) – 1,90

3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,90

Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.