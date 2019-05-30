Ласицкене победила на "Бриллиантовой лиге" в Стокгольме

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (Швеция). Она показала результат 1 метр и 92 сантиметра.
Второй стала украинка Юлия Левченко. На третьей позиции шведка Эрика Кинси. Результат обоих спортсменок - 1.90 м.
Simply the best: Mariya Lasitskene pic.twitter.com/3k5MINspWA— TopatletiekLive (@TopatletiekLive) 30 мая 2019 г.
"Бриллиантовая лига"
Стокгольм (Швеция)
Прыжки в высоту
Женщины
1. Мария Ласицкене – 1,92 м
2. Юлия Левченко (Украина) – 1,90
3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,90
Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
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