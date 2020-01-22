Ласицкене не выступит на «Русской зиме» в знак протеста против руководства ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась участвовать в ежегодном турнире «Русская зима». По ее словам, это протест против руководства ВФЛА.

— Решение не выступать на «Русской зиме» — это своего рода реакция на то, что сейчас происходит в российской легкой атлетике и на людей, которые все еще стоят у руля ВФЛА, — цитирует «РИА Новости» Ласицкене. — Можно сказать, что это одна из форм нашего несогласия со сложившейся ситуацией. Была бы рада, если бы легкоатлеты объединились и провели подобную акцию все вместе. Но я не могу никому указывать и заставлять. У каждого своя карьера и жизнь. Но мы с тренером решили поступить именно так.

Ранее Ласицкене неоднократно критиковала руководство ВФЛА, а сегодня заявила о намерении подать многомиллионный иск.

«Русская зима» пройдет в Москве 9 февраля. Год назад Ласицкене установила рекорд турнира, прыгнув на 2,04.