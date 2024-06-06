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Спринтерша Кристина Макаренко: «Очень хочу приблизиться к 11 секундам»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Самая быстрая женщина России Кристина Макаренко рассказала в интервью «СЭ» о целях на этот сезон и конкуренции в стране.

— Не ошибусь, если скажу, что для вас цель в сезоне не в медалях, а в результате?

— Да. Я очень хочу приблизиться к 11 секундам (на дистанции 100 метров). Любой спортсмен хочет бежать быстрее. Но в этом году девчонки подтянулись: Юля Караваева, Наташа Комбарова. Чувствую конкуренцию. Не прямо, конечно, чтобы до последних метров рубились. Однако девчонки прибавляют. Это здорово. Наверное, в конкуренции рождается результат.

— Насколько вы близки к тому, чтобы выбежать из 11 секунд?

— Все должно сложиться. Очень большую роль играют эмоции, особенно в спринте. Мало того, что я хочу. Должно все быть. Люди выходят и где-то в Европе бегут. Там совершенно все по-разному в плане мотивации и в остальном. Если наши другие виды спорта находятся в отстранении второй год, то мы, легкоатлеты, уже 8 лет. Это никак несоизмеримо. Надеюсь, что в этом году у меня все сложится. Готова я сейчас хорошо.

— На 200 метров есть планы?

— Да. Я готовилась выступать на 200 метров. К сожалению, на командном чемпионате России в Сочи возникли проблемы со стопой, из-за которых не могла нормально бежать. Поэтому даже не вышла в финал. Если все будет хорошо, то, наверное, где-нибудь пробегу. Возможно, в Чебоксарах.

— Кристина Макаренко — быстрейшая женщина России. Боитесь ли вы потерять этот статус? Боитесь ли вы проиграть?

— Пока об этом не задумывалась. У меня план — это все-таки приблизиться к 11 секундам. Каждый спортсмен, выходя на старт, думает, чтобы не проиграть себе. Это самое основное. Конечно, у меня бывает, как у всех девочек, когда я переживаю. Говорю: «Артем, а я сегодня выиграю?», «Лев Алексеич, скажите, что все хорошо!». Это естественно, это нормально. По-другому не может быть, — сказала Макаренко «СЭ».

Кристина Макаренко после забега на&nbsp;Никольской. «Обидно смотреть международные соревнования, но мы, легкоатлеты, уже привыкли». Интервью самой быстрой женщины России

легкая атлетика
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