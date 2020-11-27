Коулман подал апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию за пропуск допинг-тестов

Чемпион мира в беге на 100 м Кристиан Коулман подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о дисквалификации, сообщает официальный сайт CAS. Независимый антикоррупционный орган легкой атлетики (AIU) ранее дисквалифицировал Коулмана на два года за пропуск трех допинг-тестов в течение года.

Срок дисквалификации Коулмана отсчитывается с 14 мая 2020 года, из-за этого американец пропустит Олимпиаду в Токио.

Легкоатлет просит отменить или сократить дисквалификацию.