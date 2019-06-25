Костадинова пожелала Ласицкене побить ее мировой рекорд

Рекордсменка мира в прыжках в высоту болгарка Стефка Костадинова пожелала россиянке Марии Ласицкене побить ее мировой рекорд. Костадинова 30 августа 1987 года преодолела планку на высоте 2,09. Личный рекорд Ласицкене составляет 2,06.

- Мария Ласицкене - очень трудолюбивая спортсменка, у которой очень большое будущее, - цитирует ТАСС Костадинову. - Я искренне желаю ей стать олимпийской чемпионкой, и только потом - установить новый мировой рекорд. Я буду рада, если это сделает именно Мария, ведь она очень целеустремленная спортсменка, которая упорно идет к своей цели. Когда она недавно прыгнула 2,06, у меня было очень радостно на душе.

Я считаю, что мировой рекорд может появиться только в условиях серьезной конкуренции. У меня это получилось сделать, когда мне противостояли очень сильные соперники, та же Тамара Быкова. Поэтому Марии я пожелаю иметь серьезных конкуренток. И возвращение в спорт Анны Чичеровой, которую я тоже очень люблю, является большим стимулом.