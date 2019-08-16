Комик снял видео выступлений атлета в городе. И теперь оно собирает лайки. А вы смотрели?
16 августа 2019, 16:45
В сети набирает популярность видео с французским комиком Реми Гайяр, который принял участие в многоборье в условиях мегаполиса.
Гайяр успел посоревноваться в скорости с трамваем и автомоболем. Затем попытался сделать прыжок в длину, пролетев над кучей гравия, и попробовал себя в метании яблока.
Француз на собственном опыте узнал, что такое прыжки с шестом, с препятствиями и многое другое.
This guy creates his own olympics and it's the best thing ever ??— Sports Funnies (@SportsFunnies) August 15, 2019
?: @nqtv pic.twitter.com/nQ32RGFzPC
Это видео можно найти на Youtube-канале Гайяра. Ему 12 лет.