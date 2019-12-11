Колобков предложил Ласицкене принять участие в формировании руководящих органов ВФЛА

Министр спорта РФ Павел Колобков предложил трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене принять участие в формировании руководящих органов Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Ласицкене я звонил, понимаю, что ее это очень сильно волнует, она переживает и за легкую атлетику, и за российский спорт, я считаю, очень важно, чтобы такие спортсмены высказывали свою позицию в отношении легкой атлетики, — цитирует Колобкова ТАСС. — Я предлагаю ей принять участие в формировании всех необходимых органов федерации легкой атлетики и в общественной жизни, это очень важно, потому что проблем там было очень много. Поэтому мы, конечно, поддержим Марию и все сделаем для того, чтобы она участвовала в соревнованиях.