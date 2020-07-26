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Допинг

Кирдяпкина, отбывшая дисквалификацию, пока не намерена возвращаться в легкую атлетику

15:46
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Серебряный призер чемпионата Европы 2010 года в ходьбе на 20 км Анися Кирдяпкина, срок дисквалификации которой истекает 26 июля, в настоящее время не намерена возвращаться в спорт, сообщает ТАСС.

Кирдяпкина была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом на три года на основании аномальных данных паспорта крови. Также суд решил аннулировать все результаты Кирдяпкиной, показанные в период с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года. Таким образом, спортсменка, специализирующаяся на ходьбе на 20 км, лишена серебряной (2013) и бронзовой (2011) наград чемпионата мира, а также двух золотых наград Универсиады 2013 года.

Из-за дисквалификации, наложенной в феврале 2019 года, она была вынуждена прервать свою тренерскую деятельность.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9055575

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