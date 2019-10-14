Кипчоге еще не определился по поводу участия в Олимпиаде-2020

Мировой рекордсмен в марафонском беге Элиуд Кипчоге еще не принял решения по поводу своего участия в Олимпиаде-2020. Кенийцу принадлежит официальный рекорд в марафоне (2:01.39), а 12 октября он первым пробежал дистанцию быстрее двух часов (однако данное достижение не является официальным). На Играх в Рио он выиграл в марафоне золото.

— Я возьму три недели отдыха и затем приму решение по поводу будущего, — цитирует Reuters. Я сосредоточен на восстановлении и пока не ставлю себе никаких новых целей. Об Олимпиаде говорить слишком рано.

Я никогда не говорил, что больше не буду бегать марафоны, но собираюсь сперва восстановиться.