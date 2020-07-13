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Историческое достижение Бубки. Он первым преодолел планку на высоте 6 метров

13 июля 2020, 09:00
Сергей Бубка. Фото Виталий Киврин.
Сергей Бубка. Фото Виталий Киврин.
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13 июля 1985 года знаменитый советский легкоатлет Сергей Бубка установил знаковое достижение. На соревнованиях в Париже он первым в истории мужских прыжков с шестом преодолел высоту 6 метров.

Всего в 1984-1994 годах Бубка установил 35 мировых рекордов. Владел мировым рекордом в прыжке с шестом в закрытых помещениях (6,15 м) с 1993 по 2014 годы. И до сих пор владеет мировым рекордом в прыжке с шестом на открытых аренах (6,14 м) с 1994 года.

Бубка — чемпион Олимпийских игр 1988. Единственный легкоатлет, победивший на шести чемпионатах мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997).

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