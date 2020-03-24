Исинбаева рассказала про положительные стороны переноса Олимпиады

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева отметила, что в переносе Олимпиады-2020 есть и положительные моменты. По ее словам, спортсмены могут лучяше подготовиться.

Ну вот и ясность появилась! Сегодня официально стало известно, что Олимпийские игры в Токио 2020 перенесли на следующий год, — написала Исинбаева в Instagram. — Официальная дата проведения ОИ еще не определена, предстоит процесс обсуждения дат с международными федерациями и национальными олимпийскими Комитетами. Известно лишь то, что игры должны состояться раньше лета 2021.

Дорогие спортсмены, я точно знаю, что вы сейчас чувствуете и как переживаете эту новость. Ждать еще целый год до выступления на Олимпиаде, кажется бесконечно долго и даже мучительно, но давайте постараемся извлечь позитивные моменты из этой сложной ситуации. Во-первых, появилась ясность! Во-вторых, у вас с тренерами появилось время для пересмотра своей подготовки и проработки нового тренировочного плана! Ну и в-третьих, игры точно будут, их никто не отменял, вопрос времени!

Важно понимать, что спортсмены всего мира сегодня находятся в равных условиях, в одинаково сложных и ни у кого, ни перед кем нет никаких преимуществ.

Решение о переносе ОИ было сделано в первую очередь в интересах спортсменов.

Так что дорогие спортсмены, зрители, уже купившие билеты на ОИ, набираемся терпения, следим за своим здоровье, соблюдаем социальную дистанцию, выполняем рекомендации ВОЗ и непаникуем.

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