ИААФ отказала в допуске на международные старты 13 российским легкоатлетам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала 13 российским легкоатлетам в участии в международных соревнованиях 2019 года в нейтральном статусе, информирует пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В письме, которое поступила в ВФЛА, сообщается, что отказ в одобрении заявок по причине их недостаточного срока пребывания в пуле тестирования.

Среди спортсменов - Михаил Акименко (прыжки в высоту), Юрий Чечун (марафон), Александр Добренький, Надежда Деркач, Мария Огрицко (все - метание диска), Александр Юрченко, Виталий Павлов (оба - тройной прыжок), Ирина Иванова (прыжок с шестом), Ирина Колесниченко (бег с барьерами), Александр Мищенко, Андрей Попов (оба - бег), Екатерина Рудакова (бег с барьерами), Виктория Васейкина (многоборье).