ИААФ отказала российскому атлету в получении нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала российскому копьеметателю Борису Бездольному в получении нейтрального статуса, информирует сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Таким образом, в настоящий момент 118 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в различных международных стартах 2019 года, 38 спортсменов получили от ИААФ отказы в получении нейтрального статуса, нейтральный статус отозван у одного спортсмена (Игорь Образцов – спринт).

По состоянию на 10 июля ВФЛА получила от спортсменов для рассмотрения и отправки в ИААФ 326 заявок, из них – 66 по упрощенной форме. В ИААФ федерация направила 318 заявок.

Отметим, что в 2018 году 73 российских легкоатлета получили от ИААФ разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.