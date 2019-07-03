ИААФ допустила 12 российских тренеров до работы на международных соревнованиях

ВФЛА получила официальное подтверждение о разрешениях ИААФ для еще 12 российских тренеров, сообщается на официальном сайте организации.

В их число вошли: Лев Лободин (Артем Макаренко – многоборье), Матвей Телятников (Лилия Мендаева – 1500, 3000 м), Алексей Загорный (Анастасия Бородулина – метание молота), Елена Куликова (Диана Адасько – тройной прыжок), Любовь Комарова (Александр Комаров, Вилена Комарова – многоборье), Евгений Козлов, Дмитрий Запольский (Алексей Худяков, Виктор Бутенко – метание диска), Нина Седова (Екатерина Тюрина – 400 м с/б), Руслан Мащенко (Владимир Лысенко – 400 м с/б), Николай Лавриненко (Дмитрий Качанов – прыжок с шестом), Михаил Андреев (Аделина Халикова – прыжок в высоту), Евгений Тер-Аванесов (Мария Привалова – тройной прыжок).

Таким образом, в настоящий момент разрешения от ИААФ есть у 42 российских тренеров.

ВФЛА была лишена членства в ИААФ на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике в ноябре 2015 года. С 2017 года российские легкоатлеты и тренеры подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.