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Сегодня, 11:09

Гулиев считает, что российские легкоатлеты не должны страдать из-за политики

Мария Гусева
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Чемпион мира 2017 года в беге на 200 метров Рамиль Гулиев, представляющий Турцию, высказался об отстранении российских легкоатлетов от международных стартов.

«Спортсмены не должны страдать из-за политики», — цитирует ТАСС Гулиева.

Спортсмен также поделился впечатлениями от забега на 60 метров, который прошел в Москве на Никольской улице 5 июня.

«Все было хорошо. Единственный минус заключался в том, что я не смог адаптироваться к помосту. Дорожка резонировала, я не сумел достичь того результата, которого хотел. В Европе тоже проводят беговые соревнования на помостах, но нечасто», — добавил Гулиев.

В активе 33-летнего Гулиева есть также золотая медаль чемпионата Европы 2018 года на дистанции 200 метров.

Источник: ТАСС
Рамиль Гулиев
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