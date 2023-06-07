Гулиев считает, что российские легкоатлеты не должны страдать из-за политики

Чемпион мира 2017 года в беге на 200 метров Рамиль Гулиев, представляющий Турцию, высказался об отстранении российских легкоатлетов от международных стартов.

«Спортсмены не должны страдать из-за политики», — цитирует ТАСС Гулиева.

Спортсмен также поделился впечатлениями от забега на 60 метров, который прошел в Москве на Никольской улице 5 июня.

«Все было хорошо. Единственный минус заключался в том, что я не смог адаптироваться к помосту. Дорожка резонировала, я не сумел достичь того результата, которого хотел. В Европе тоже проводят беговые соревнования на помостах, но нечасто», — добавил Гулиев.

В активе 33-летнего Гулиева есть также золотая медаль чемпионата Европы 2018 года на дистанции 200 метров.