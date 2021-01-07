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Глава ВФЛА Иванов уверен, что знает пути выхода из кризиса

17:01
Петр Иванов. Фото ВФЛА
Петр Иванов. Фото ВФЛА

Президент ВФЛА Петр Иванов уверен, что знает, как вывести российскую легкую атлетику из кризиса. Иванов занял должность главы ВФЛА 30 ноября 2020 года.

Преждевременно давать какие-то оценки, но я могу сказать, что точно понимаю, что нужно делать, — цитирует ТАСС Иванова. — Мы точно определились с нашими будущими планами и понимаем, как их реализовывать, куда нам двигаться дальше. Это важно. Потому что первый месяц работы больше был посвящен формированию команды, наших планов и анализу той ситуации, в которой мы сегодня находимся.

Всероссийская федерация легкой атлетики по-прежнему не восстановила членство в World Athletics, российские спортсмены вынуждены выступать в международных турнирах под нейтральным флагом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10417629

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