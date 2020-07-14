Глава ОКР считает, что спортсмены должны сыграть важную роль в выборе нового главы ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены должны сыграть важную роль в выборе нового главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

— В ближайшей перспективе нашему легкоатлетическому сообществу предстоит еще одна попытка консолидировано выбрать нового лидера и, наконец, объединить усилия по выходу из затянувшегося кризиса, — цитирует «РИА Новости» Позднякова. — Надеюсь, что свою конструктивную роль в этом сыграют наши ведущие спортсмены и специалисты, занимающие активную гражданскую позицию в данном вопросе. ОКР со своей стороны готов, как и прежде, оказывать содействие уполномоченным представителям ВФЛА.

В понедельник, 13 июля Евгений Юрченко объявил о своем уходе с поста президента ВФЛА, который он занимал с 28 февраля.