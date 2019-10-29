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Габрилян мечтает о золоте Ласицкене в Токио-2020

11:17
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Геннадий Габрилян, тренер лучшей легкоатлетки Европы 2019 года Марии Ласицкене, рассказал, что ему необходимо для ощущения полного счастья.

— Полностью буду счастлив лишь тогда, когда принесем России золото Олимпиады в Токио, — цитирует «Прессболл» Ласицкене. — В детстве Маша часто боялась перед соревнованиями, но этот страх нам помогал. Мы использовали его. Когда Маша жаловалась, что ей страшно, я всегда говорил: «Бойся, Маша, бойся». И этот страх позволял Маше делать настоящие чудеса. И это помогло в дальнейшем побеждать практически на всех соревнованиях.

Дополнительная информация

https://www.pressball.by/pbonline/other/86916

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