«Когда это все прекратится?» Тимановская отреагировала на задержание Романовской

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прокомментировала новость о том, что чемпионку мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александру Романовскую задержали в Минске.

«Когда это все прекратится?» — написала Тимановская в сториз Instagram.

Романовская пропала вчера вечером, 10 ноября. Она перестала выходить на связь.

По информации Telegram-канала «Фонд спортивной солидарности», машину Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки. Ее задержали по статье 24.3. Она была доставлена в Партизанский РУВД, позже ее перевезли в ИВС.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего белорусские власти решили вывезти ее из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.