Серебряный призер Олимпийских игр-80 и вице-чемпион мира-83 по прыжкам с шестом Константин Волков в интервью «СЭ» заявил, что его сын Матвей, рекордсмен России среди юниоров, а также швед Мондо Дюплантис в будущем смогут совершать прыжки на 6,50 метров.

— У меня в соцсетях есть пост с прошлого года, где по фото прыжка Дюплантиса видно — потенциально он может взять 6,48 м. И он настроен на эту высоту. Так чего удивляться 6,18? Это люди новой генерации, — отметил Константин Волков.

— Чем они отличаются от звезд прошлого?

— Они сильнее, быстрее бегут, у них другая техника и шесты сейчас немного лучше.

— Матвей много эпатирует, ведет себя как шоумен. Одобряете?

— Он знает, куда он идет. Это дело его жизни. Он должен этим зарабатывать. Ставки будут расти, гонорары увеличиваться, интерес людей становиться все больше. Это же шоу. Тем более у нас есть большой плюс.

— В шесте какие пределы у человека?

— Эти парни будут прыгать по 6,50. (Владимир Иванов)

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