Олимпийский чемпион-2016, обладатель мирового рекорда в марафонском беге Элиуд Кипчоге объяснил, почему не приемлет допинг в спорте. 28 апреля кениец в четвертый раз выиграл Лондонский марафон.

- Для меня очень важно показать, что выигрывать можно честно, - цитирует Daily Mail Кипчоге. - Я не могу стоять перед детьми и говорить им, чтобы они любили спорт, если я нее буду честен перед собой. Они будут винить меня: "Ты выбрал короткий путь, чтобы показать свое величие", и это меня уничтожит.

Я хочу, чтобы фанаты верили в меня. Поэтому я упорно работаю, чтобы дать вдохновение следующему поколению.