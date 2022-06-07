Две спортсменки сцепились сережками, когда поздравляли друг друга после соревнований

Две легкоатлетки — Александра Гуляева и Ольга Родиошкина — после соревнований по бегу подошли поблагодарить друг друга за борьбу. Однако после объятий они не смогли разойтись, так как зацепились сережками.

На помощь подоспел сын известного комментатора Дмитрия Губерниева, Михаил. Однако он не смог исправить ситуацию. Освободить спортсменок удалось только другим легкоатлеткам.

Отметим, что курьезный эпизод произошел в Москве на Мемориале братьев Знаменских.