Шубенков оценил свою нынешнюю физическую форму

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге с барьерами, заявил, что чувствует себя более уверенным с каждым новым стартом после восстановления от травмы.

7 июня Шубенков стал победителем соревнований в беге на 110 м с барьерами на Мемориале братьев Знаменских, показав результат 13,41 секунды.

«Я хотел разбегаться по сезону, в принципе, пока получается, поэтому посылов для беспокойства нет, сезон набирает обороты, я набираю уверенность. Собственно, это то, о чем я говорил полторы недели назад в Сочи. Надо соревноваться и практиковаться, надо постепенно включаться, каждый старт этому в помощь, особенно такой красивый старт с такой уютной атмосферой. Я только вхожу во вкус и надеюсь еще буду входить дальше», — сказал Шубенков ТАСС.

28 мая спортсмен, представляющий Московскую область и Алтайский край, занял первое место на командном чемпионате России в Сочи с результатом 13,59 секунды.

«Я сравниваю свои ощущения в основном с командным чемпионатом России, только сейчас осознал, какой там был нервячок, долгий перерыв, соревнований не было, была травма, лечился, восстановился, вроде все хорошо, но немножко сыграл этот мандраж, как будто я спортсмен-новичок и барьеры никогда не бегал, первый раз пришел на стадион и вот он я. Сейчас уже все лучше, уверенность приходит, и секунды получаются. Технически плюс-минус всем доволен, но все же нет предела совершенству. Опять же секунды не те, которые я хотел бы по итогу сезона показать, но мы над этим работаем», — добавил спортсмен.

3 августа 2021 года Шубенков на разминке перед выступлением в предварительном забеге на Олимпиаде усугубил случившуюся за десять дней до отлета в Токио травму ахиллова сухожилия и снялся с соревнований.